Вышла Firefox 84 — последняя версия браузера с поддержкой Adobe Flash

Компания Mozilla опубликовала пост на сайте. В нём она рассказала о выходе новой номерной версии Firefox, а также о нововведениях и исправлениях, пришедших вместе с ней.

И что же нового?

В браузере наконец-то появилась нативная поддержка MacBook Pro и Air 2020 года на базе ARM-процессора Apple M1. Теперь приложение на этих устройствах запускается в 2,5 раза быстрее, чем Firefox 83. При этом веб-программы стали в 2 раза более отзывчивыми. В macOS Big Sur и Windows на процессорах Intel 5-го и 6-го поколений появилась поддержка WebRender. Была проведена модернизация работы с памятью в Linux.

А что исправили?

В общей сложности была устранена 31 уязвимость. Из них около половины (а именно 19) помечены как опасные. Одной из них является манипуляция с типом BigInt, которая позволяет прочитать содержимое неинициализированной памяти. Общий список изменений можно посмотреть по ссылке.

One more thing

Также Mozilla опубликовала пост в своём блоге. В нём компания подвела итоги года и рассказала о главных нововведениях в Firefox в 2020-м. Ими были названы функция picture-in-picture, блокировка push-уведомлений сайтов, рекомендация материалов для Pocket, общее масштабирование для браузера. Опять же, полный список можно найти в оригинальном посте.

Источник: Mozilla