Вышла последняя Android 12 Developer Preview накануне большого майского анонса

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Компания Google выпустила третью и финальную превью-версию Android 12 для разработчиков. Следующую тестовую сборку представят уже после масштабного анонса системы. Ожидается, что соответствующая презентация пройдёт в первый день Google I/O 2021 — 18 мая 2021 года.

В Android 12 Developer Preview 3 разработчики сконцентрировались на производительности и улучшении пользовательского опыта, пишут представители Google в блоге компании. Но что именно изменилось?

Внешний вид меню настроек

Менее нагруженным стало меню настроек. Теперь между строками гораздо больше свободного места, пропали подзаголовки. Внешне всё это стало больше похоже на One UI от Samsung:

Изменились и некоторые пункты настроек, а именно «Аккумулятор» и «Хранилище»:

Анимация открытия приложений

В Google поработали и над тем, как теперь выглядит анимация запуска приложений. Так, например, прежде чем открыть их, Android на короткое время показывает заставку со значком открываемого сервиса:

На каких устройствах доступен Android 12 Developer Preview 3?

Попробовать обновление могут все владельцы Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL, Pixel 4 / 4 XL, Pixel 4a / 4a 5G или Pixel 5. Но помните, что система достаточно нестабильна, так что ставить её можно лишь на свой страх и риск.

Как установить Android 12 Developer Preview 3 на свой Google Pixel?

Включить на смартфоне отладку по USB. Подключить устройство по кабелю к компьютеру. Перейти по ссылке и следовать инструкциям на экране.

Подробнее о нововведениях, добавленных в последнее превью для разработчиков, можно узнать в блоге Google.

Источник: Блог Google