Windows 10 начала удалять μTorrent и запрещать его повторную установку

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25 мая 2021 года Microsoft выпустила майское обновление Windows 10 под номером 21H1. Сразу же после его релиза множество пользователей столкнулись с неприятной ситуацией — антивирус Microsoft Defender начал удалять приложение μTorrent. При этом все попытки установить его вновь блокировались.

Впервые сообщения об этой проблеме появились на официальном форуме Microsoft. Там сразу несколько пользователей пожаловались на внезапное удаление торрент-приложения без возможности повторной установки.

Как использовать μTorrent, несмотря на конфликт с Microsoft Defender?

Открыть меню «Пуск» и найти раздел «Параметры». Открыть в нём подраздел «Обновление и безопасность», после чего перейти во вкладку «Безопасность Windows». Открыть параметры «Защита от вирусов и угроз» и разрешить приложению μTorrent работу в системе.

Отметим, что пользователи Windows 10 уже сталкивались с такой проблемой ранее, в 2018 году. Тогда Microsoft достаточно быстро выпустила патч, исправляющий ошибку.

Источник: AIN.UA