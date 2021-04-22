Лучшие практики разработки REST API: 20 советов

Наверняка вам попадался ужасный API, работая с которым приходилось угадывать, что он ждёт на входе, и что вы получите на выходе. В этой статье мы поговорим о лучших практиках по разработке REST API.
Немного терминов
Дизайн любого API должен следовать правилам Дизайна Ориентированного на Ресурсы. Здесь есть три ключевые идеи:
- Ресурс — это часть данных, например данные о пользователе.
- Коллекция — это группа ресурсов, например список пользователей.
- URL — определяет местонахождение ресурса или коллекции, например /user.
1. Используйте kebab-case для URL
Вот пример для списка заказов.
Плохо:
/systemOrders или /system_orders
Хорошо:
/system-orders
2. Используйте camelCase для параметров
Вот пример получения списка продуктов в магазине.
Плохо:
/system-orders/{order_id} или /system-orders/{OrderId}
Хорошо:
/system-orders/{orderId}
3. Используйте множественное число для коллекций
Если вы хотите получить всех пользователей.
Плохо:
GET /user или GET /User
Хорошо:
GET /users
4. URL должен начинаться с коллекции и заканчиваться идентификатором
Это позволяет обеспечить единство и непротиворечивость дизайна.
Плохо:
GET /shops/:shopId/category/:categoryId/price
Такой вариант плох тем, что указывает на свойство вместо ресурса.
Хорошо:
GET /shops/:shopId/ или GET /category/:categoryId
5. Не используйте глаголы в URL ресурсов
Вместо этого пользуйтесь HTTP методами для описания операций.
Плохо:
POST /updateuser/{userId} или GET /getusers
Хорошо:
PUT /user/{userId}
6. Пользуйтесь глаголами в URL операций
Например, если вы хотите переслать уведомление пользователю.
Хорошо:
POST /alerts/245743/resend
Помните, что resend не является CRUD операцией. Наоборот, это функция, которая выполняет определённое действие на сервере.
7. Используйте camelCase для JSON свойств
Плохо:
{
user_name: "Mohammad Faisal"
user_id: "1"
}
Хорошо:
{
userName: "Mohammad Faisal"
userId: "1"
}
8. Состояние
RESTful HTTP сервисы обязаны реализовывать методы /health, /version и /metrics.
Подробнее о разработке RESTful.
/health
Ответ на этот запрос — код статуса «200 OK».
/version
Этот запрос возвращает номер версии.
/metrics
Этот запрос возвращает различные метрики вроде времени ответа.
Также рекомендуется реализовать запросы /debug и /status.
9. Используйте инструменты для разработки REST API
Для этих целей есть достаточно хороших решений, например API Blueprint и Swagger.
С такими инструментами легко обеспечить пользователей адекватной документацией к вашему REST API.
10. Используйте простой порядковый номер для версий
И всегда указывайте его на самом верхнем уровне.
Хорошо:
http://api.domain.com/v1/shops/3/products
11. Указывайте количество ресурсов в ответе на запрос
Это свойство можно назвать total.
Плохо:
{
users: [
...
]
}
Хорошо:
{
users: [
...
], total: 34
}
12. Используйте параметры limit и offset
Хорошо:
GET /shops?offset=5&limit=5
Потому что на фронтенде часто требуется пагинация.
13. Используйте параметр fields
Количество возвращаемых данных имеет значение. С помощью этого параметра пользователи смогут получать только нужные им поля с данными.
Пример:
Вы получите в ответе только поля name, address и contact.
GET /shops?fields=id,name,address,contact
В некоторых случаях это поможет уменьшить вес ответа.
14. Не передавайте аутентификационные токены в URL
Это очень плохая практика, потому что часто URL логгируются, и токен также сохранится.
Плохо:
GET /shops/123?token=some_kind_of_authenticaiton_token
Хорошо:
Вместо этого пользуйтесь заголовками.
Authorization: Bearer xxxxxx, Extra yyyyy
Помните — время жизни токена нужно ограничивать.
15. Проверяйте Content-Type
Если вы принимаете
application/x-www-form-urlencoded, злоумышленник может создать форму и вызвать простой POST запрос.
Вы можете воспользоваться стандартным вариантом —
content-type: application/json.
16. Используйте HTTP методы для CRUD операций
В этом и есть их смысл.
GET: получение данных о ресурсах.
POST: создание новых ресурсов и подресурсов.
PUT: обновление существующих ресурсов.
PATCH: обновляет только определённые поля существующих ресурсов.
DELETE: удаляет ресурсы.
17. URL должен отражать структуру вложенных ресурсов
Примеры:
GET /shops/2/productsполучить список продуктов из магазина 2.
GET /shops/2/products/31получить детали продукта 31 из магазина 2.
DELETE /shops/2/products/31удалить продукт 31 из магазина 2.
PUT /shops/2/products/31обновить данные о продукте 31. Используйте PUT на URL ресурса, а не коллекции.
POST /shopsсоздать новый магазин и вернуть данные о нём. Используйте PUT на URL коллекции.
18. CORS
Используйте заголовки для совместного использования ресурсов (CORS) в тех случаях, когда API доступен публично.
Рассмотрите возможность поддержки разрешенного CORS источника «*» и принудительной авторизации с помощью валидных токенов OAuth.
Избегайте сочетания использования идентификационных данных пользователя и валидации источника.
19. Безопасность
Обязательно используйте HTTPS (TLS-encrypted) для всех конечных точек, ресурсов и сервисов.
Также сделайте обязательным HTTPS для всех коллбеков URL, конечных точек пуш-уведомлений и вебхуков.
20. Ошибки
Ошибки сервисов возникают, когда клиент делает некорректный запрос или передаёт неверные данные сервису, и сервис отклоняет запрос.
Например неправильные аутентификационные данные, параметры, id версий и тд.
- Возвращайте ошибку 4xx, когда отклоняете запрос из-за одной или более ошибок сервисов.
- Обеспечьте обработку всех атрибутов и возврат всех ошибок в одном ответе сервера.
Золотые правила
Эти правила помогут вам принимать верные решения во время разработки REST API:
- Не используйте излишнюю вложенность.
- Простое лучше сложного.
- Строки лучше чем числа.
- Единообразность лучше кастомизации.
Источник 22 Best Practices to Take Your API Design Skills to the Next Level