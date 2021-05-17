А(x56): шуточный сервис для удлинения URL-адресов с возможностью автоматизации

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«Устали от слишком коротких URL-адресов? Не стоит больше беспокоиться, так как теперь aaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.com готов прикрыть вас» — такими словами встречает пользователей новый сервис A(x56). Его единственной задачей является удлинение веб-адресов.

Как удлинить URL?

Для этого надо вбить в поле «Original URL» желаемый адрес. Например, введя https://tproger.ru/, мы получили от сервиса в несколько раз более длинный адрес:

А что там по автоматизации?

На сайте А(x56) есть отдельная страница, на которой разработчики рассказали о способах внедрения сервиса в свой проект. Там же можно найти способ использования API сервиса.

Что интересно, автор платформы даже дал ссылку на дашборд проекта. В нём можно увидеть разную интересную информацию. В том числе об источниках визита на сервис, количестве посетителей и т.д:

Источник: А(x56)