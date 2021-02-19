Apple нанимает инженеров для разработки сети 6G

Apple разместила объявления о поиске инженеров для работы над сетями текущего и будущего поколений. Вакансии относятся к офисам в Кремниевой долине и Сан-Диего. Там занимаются в том числе разработкой беспроводных технологий.

В объявлениях о вакансиях сказано, что у нанятых специалистов будет уникальная возможность создать беспроводную технологию следующего поколения, которая окажет глубокое влияние на будущие продукты Apple.

Сейчас в iPhone используются 5G-модемы, разработанные Qualcomm Inc. Чтобы не отстать от производителей смартфонов на Android, Apple пришлось даже урегулировать спор с производителем микросхем. Теперь компания не хочет полагаться на других, поэтому срочно запускает исследования и разработку 6G.

Ещё в конце прошлого года Apple присоединилась к альянсу компаний, работающих над сетью следующего поколения. Стандарты 6G пока определены нечётко, но аналитики утверждают, что технология может обеспечить скорость более чем в 100 раз выше, чем у 5G.

Bloomberg