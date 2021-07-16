Apple запустила акцию «Снова в школу» в России. Компания дарит AirPods и даёт скидку на Mac с M1

Поделиться

Сегодня Apple запустила ежегодную акцию для студентов и преподавателей «Снова в школу» (Back to School). В США она началась раньше — в начале июня.

Если в официальном интернет-магазине Apple для образования купить Mac или iPad определённых моделей, можно получить бесплатные наушники AirPods и 20% скидку на AppleCare.

На MacBook и iPad при этом все ещё действует обычная студенческая скидка.

При покупке каких товаров дают бесплатные AirPods

MacBook Air — 94 тысячи вместо 100 тысяч.

MacBook Pro — 122 тысячи вместо 130 тысяч.

iMac — 122 тысячи вместо 130 тысяч.

Mac Pro — 572 тысячи.

Mac Mini — 70 тысяч вместо 75 тысяч.

iPad Pro — 75 тысяч вместо 78 тысяч.

iPad Air — 52 тысячи вместо 56 тысяч.

Какие подарки даёт Apple

Наушники AirPods с зарядным футляром — бесплатно вместо 16 тысяч.

вместо 16 тысяч. Наушники AirPods с беспроводным зарядным футляром — 4 тысячи вместо 20 тысяч.

Наушники AirPods Pro — 9 тысяч вместо 25 тысяч.

Кто может участвовать в акции

Акция рассчитана на студентов, но Apple редко просит подтвердить, что вы до сих пор учитесь.

Поэтому если давно хотели Mac на M1 или новый iPad — самое время. Скорее всего, вам доставят заказ, даже если вы не студент.

Читать подробности акции →