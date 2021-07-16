Apple запустила акцию «Снова в школу» в России. Компания дарит AirPods и даёт скидку на Mac с M1

Сегодня Apple запустила ежегодную акцию для студентов и преподавателей «Снова в школу» (Back to School). В США она началась раньше — в начале июня.
Если в официальном интернет-магазине Apple для образования купить Mac или iPad определённых моделей, можно получить бесплатные наушники AirPods и 20% скидку на AppleCare.
На MacBook и iPad при этом все ещё действует обычная студенческая скидка.
При покупке каких товаров дают бесплатные AirPods
- MacBook Air — 94 тысячи вместо 100 тысяч.
- MacBook Pro — 122 тысячи вместо 130 тысяч.
- iMac — 122 тысячи вместо 130 тысяч.
- Mac Pro — 572 тысячи.
- Mac Mini — 70 тысяч вместо 75 тысяч.
- iPad Pro — 75 тысяч вместо 78 тысяч.
- iPad Air — 52 тысячи вместо 56 тысяч.
Какие подарки даёт Apple
- Наушники AirPods с зарядным футляром — бесплатно вместо 16 тысяч.
- Наушники AirPods с беспроводным зарядным футляром — 4 тысячи вместо 20 тысяч.
- Наушники AirPods Pro — 9 тысяч вместо 25 тысяч.
Кто может участвовать в акции
Акция рассчитана на студентов, но Apple редко просит подтвердить, что вы до сих пор учитесь.
Поэтому если давно хотели Mac на M1 или новый iPad — самое время. Скорее всего, вам доставят заказ, даже если вы не студент.