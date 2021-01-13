Четырёхлетний курс обучения Computer Science воссоздали при помощи 1079 видео с YouTube

На Laconic Machine Learning появился огромный материал на тему Computer Science. В нём авторы ресурса попытались воссоздать четырёхлетний курс обучения компьютерным наукам при помощи видео с YouTube. В общей сложности для этих целей было использовано 1079 обучающих видеоролика.

Материал разделён на сегменты, соответствующие учебному плану в типичном американском университете: 40 курсов, 4 академических года по 2 семестра в каждом.

На первом курсе предлагается изучить основы структурного программирования (при помощи языка Си), дискретную математику, математический анализ и т.д — в общем-то, те самые дисциплины, которые даются студентам первого курса в большинстве вузов даже нашей страны.

Стоит отметить, что в рамках предлагаемого плана обучения можно найти изучение машинного обучения, создание мобильных приложений под iOS и Android, робототехнику, компьютерное зрение и много чего ещё интересного.

Сами авторы материала отмечают, что их подборка хоть и является крайне полезной, всё же не заменит полноценного обучения в университете. Но при этом она может помочь разобраться в Computer Science как студентам, так и тем, кто так и не поступил в вуз.

Источник: Laconic Machine Learning