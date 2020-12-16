Еврокомиссия признала Telegram и ВКонтакте распространителями пиратского контента

На сайте Европейской комиссии опубликовали документ. В нём сразу два детища Павла Дурова клеймили как «пиратские». ВКонтакте, например, обвиняют в том, что пользователи соцсети имеют несанкционированный доступ к фильмам, книгам и телешоу через встроенный видеопроигрыватель сайта. Помогает же в поиске нелегального контента внутренний поисковик сети.

Также виновным в распространении ворованного контента признали и Telegram. Что интересно, представители Еврокомиссии отказались учитывать официальные утверждения мессенджера касательно подобных материалов. В них, напомним, представители компании неоднократно заявляли об удалении вредоносного контента буквально в течение суток.

Отметим, что сам список зарубежных порталов с пиратским контентом существует с 2018 года. Он делится на 4 категории. В основу базы ложатся данные, предоставленные самими правообладателями, в которых они указывают недобросовестные сайты и сервисы.

Источник: Медуза