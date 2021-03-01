Google Chrome начнёт открывать все сайты через HTTPS

Инженер по безопасности из Google Эмили Старк написала в своём Twitter о новой настройке, появившейся в тестовых ветках браузера Chrome. С её помощью можно включить использование протокола HTTPS, при открытии сайтов, по умолчанию.
Новая функция доступна в Chrome Canary, Dev и Beta. При этом издание ZDNet сообщает, что уже в ближайшем выпуске Chrome 89 эта настройка будет включена по умолчанию у части пользователей. И в случае, если «эксперимент» пройдёт успешно, в Chrome 90 её активируют у всех.
Что такого особенного в этой функции?
Очень часто пользователи пишут в адресную строку короткий адрес веб-сайта, например
tproger.ru. А браузер уже автоматически «дописывает» в начало тип используемого для шифрования протокола:
http:// или
https://. С внедрением новой функции, Chrome начнёт автоматически использовать более защищённую версию способа шифрования — HTTPS.
Как включить HTTPS по умолчанию уже сейчас?
- Убедиться, что у вас установлена свежая версия Chrome Canary, Dev или Beta.
- Вбить в адресную строку
chrome://flags#omnibox-default-typed-navigations-to-https.
- Активировать настройку в выпадающем меню.
Источник: ZDNet