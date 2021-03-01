Google Chrome начнёт открывать все сайты через HTTPS

Инженер по безопасности из Google Эмили Старк написала в своём Twitter о новой настройке, появившейся в тестовых ветках браузера Chrome. С её помощью можно включить использование протокола HTTPS, при открытии сайтов, по умолчанию.

Новая функция доступна в Chrome Canary, Dev и Beta. При этом издание ZDNet сообщает, что уже в ближайшем выпуске Chrome 89 эта настройка будет включена по умолчанию у части пользователей. И в случае, если «эксперимент» пройдёт успешно, в Chrome 90 её активируют у всех.

Что такого особенного в этой функции?

Очень часто пользователи пишут в адресную строку короткий адрес веб-сайта, например tproger.ru . А браузер уже автоматически «дописывает» в начало тип используемого для шифрования протокола: http:// или https:// . С внедрением новой функции, Chrome начнёт автоматически использовать более защищённую версию способа шифрования — HTTPS.

Как включить HTTPS по умолчанию уже сейчас?

Убедиться, что у вас установлена свежая версия Chrome Canary, Dev или Beta. Вбить в адресную строку chrome://flags#omnibox-default-typed-navigations-to-https . Активировать настройку в выпадающем меню.

Источник: ZDNet