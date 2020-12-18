Интернет-ресурсам будет грозить штраф до 20% от годовой выручки за отказ удалять контент

Комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки к законопроекту о штрафах для провайдеров и владельцев ресурсов в интернете, сообщает Интерфакс. Речь идёт о тех случаях, когда площадки не только не ограничивают доступ к запрещённому в России контенту, но и отказываются удалять его. Даже после требований Роскомнадзора.

Для таких случаев обновлённый закон предусматривает достаточно крупные штраф. Если речь идёт о гражданских лицах, то они должны будут выплатить от 200 тыс до 500 тыс рублей. Должностные лица — от 800 тыс до 1 млн рублей. Но самое «интересное» в разделе с ответственностью юридических лиц. Они, согласно новому законопроекту, должны будут выплатить от 10 до 20% совокупной выручки за календарный год.

По словам самих депутатов, самыми частыми нарушителями по данному вопросу являются иностранные компании, особенно YouTube, Facebook и Twitter.

Иностранцы в этом плане лидируют, и мы этим инструментом как раз-таки хотим, чтобы они уделили больше внимания чистоте своего контента на правовом пространстве Российской Федерации. Сергей Боярский , депутат Госдумы

Источник: Интерфакс