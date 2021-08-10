Искусственный интеллект научился диагностировать деменцию за день. Это улучшит качество лечения болезни

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Учёные тестируют систему искусственного интеллекта, которая может диагностировать слабоумие после всего одного сканирования мозга.

ИИ также может предсказать, будет ли состояние пациента быстро ухудшаться или требуется немедленное лечение.

Врачам для диагностики деменции обычно требуется несколько сканирований и тестов.

Исследователи считают, что разработанная система поможет выявлять диагноз на более ранней стадии, когда ещё не все потеряно.

«Чем раньше можно будет поставить диагноз, тем раньше начнётся лечение — это может замедлить прогрессирование болезни и избежать большого ущерба», — заявила профессор Кембриджского университета Зои Курци.

ИИ сравнивает результаты сканирования мозга пациентов с подозрением на деменцию и данные проверки пациентов с подтверждённым слабоумием.

Алгоритм может выявлять такие закономерности в результатах сканирования, которые не смогут увидеть даже опытные неврологи.

Источник: BBC