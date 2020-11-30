Microsoft позволит публиковать Android-приложения в своём магазине без написания дополнительного кода

Если компании удастся реализовать задуманное, то разработчикам будет достаточно сформировать специальный MSIX-пакет, чтобы выпустить свое приложение в магазине Microsoft.

По мнению журналистов издания Windows Central, основываться новый проект компании будет на Windows Subsystem for Linux (WSL). Но даже в таком случае инженерам технологического гиганта придётся соорудить среду выполнения Android-приложений. Это необходимо хотя бы для того, чтобы Project Latte мог запускать программы максимально нативно, не теряя в производительности.

Напомним, что ранее Microsoft уже заявляла, что в обновлённой версии WSL2 компания сумела внедрить доступ к GPU, а также запуск графических приложений Linux. Возможно (но это только догадки), именно эти разработки будут применены и в новом проекте технологического гиганта.

Источник: Windows Central