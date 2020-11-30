Microsoft позволит публиковать Android-приложения в своём магазине без написания дополнительного кода

Microsoft позволит публиковать Android-приложения в своём магазине без написания дополнительного кода

Прямо сейчас в Microsoft работают над новым проектом, получившим рабочее название Project Latte. Его суть заключается в максимальном облегчении переноса Android-приложений в Microsoft Store.

Если компании удастся реализовать задуманное, то разработчикам будет достаточно сформировать специальный MSIX-пакет, чтобы выпустить свое приложение в магазине Microsoft.

По мнению журналистов издания Windows Central, основываться новый проект компании будет на Windows Subsystem for Linux (WSL). Но даже в таком случае инженерам технологического гиганта придётся соорудить среду выполнения Android-приложений. Это необходимо хотя бы для того, чтобы Project Latte мог запускать программы максимально нативно, не теряя в производительности.



WSL, чьи наработки могут лечь в основу Project Latte / Источник: Wikipedia

Напомним, что ранее Microsoft уже заявляла, что в обновлённой версии WSL2 компания сумела внедрить доступ к GPU, а также запуск графических приложений Linux. Возможно (но это только догадки), именно эти разработки будут применены и в новом проекте технологического гиганта.

Источник: Windows Central

PHP-разработчик
до 130 000 ₽
Санкт-Петербург, Полная занятость
Senior Java Developer
По итогам собеседования
Удалённо, Полная занятость
PHP-разработчик
До 100 000 ₽
Оренбург, Полная занятость
.NET разработчик (middle)
По итогам собеседования
Ярославль, Гибкий график
Все вакансии
Разместить вакансию