Microsoft Teams выкатила долгожданные встроенные уведомления на macOS. Вот, как их включить

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Microsoft Teams запустила долгожданную функцию — нативные уведомления — для приложения под macOS. Встроенные нотификации будут доступны пользователям macOS 10.15 и выше.

Windows Latest заметил ответ одного из разработчиков платформы Teams на пост аж от 2016 года с предложением интегрировать уведомления в macOS.

Teams Enginer Алекс сообщила о добавлении встроенных нотификаций 27 июля.

Эта функция чуть ранее появилась на Windows 10 в этом году.

Что ещё нового

Наряду с нативными уведомлениями, пользователи Microsoft Teams на macOS теперь могут использовать режим «Не беспокоить», функцию «Сортировка центра уведомлений» и много другое.

Как включить встроенные уведомления

Чтобы изменить способ получения уведомлений в Microsoft Teams, выполните следующие действия:

1. В правом верхнем углу приложения Microsoft Teams перейдите в «Настройки и другое» (Settings and more) — «Настройки» (Settings) → «Уведомления» (Notifications).

2. В разделе «Внешний вид и звук» (Appearance and sound) нажмите на «Стиль уведомлений» (Notification style) и выберите Mac из ниспадающего списка.

3. Вам предложат разрешить уведомления из Microsoft Teams. Перейдите в меню Apple в левом верхнем углу и перейдите в «Системные настройки» (System Preferences) → «Уведомления» (Notifications).

4. Выберите Microsoft Teams из списка приложений в левой части окна «Уведомления» и включите «Разрешить уведомления» (Allow Notifications).

Источник: 9to5Mac