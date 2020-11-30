На GitHub выложили более 300 штаммов WannaCry

На днях в репозиторий добавили более 300 штаммов вируса WannaCry — этот червь-вымогатель шифрует все пользовательские данные и предлагает заплатить криптовалютой за расшифровку. Через семь дней возможность расшифровки пропадает навсегда. WannaCry увидел свет в 2017 году, когда вирус начал распространяться по всему миру. Среди пострадавших были МВД России и МегаФон.

О том, как защититься от него, на случай нового всплеска активности, читайте здесь https://tproger.ru/news/protect-yourself-from-wannacry/.

Помимо WannaCry, в репозитории хранится множество вирусов под разные платформы.