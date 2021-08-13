На презентации NVIDIA вместо генерального директора компании выступил его цифровой клон. Компьютерного персонажа сделали с помощью ИИ 

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NVIDIA создала на компьютере персонажа, который не отличим от генерального директора компании Дженсена Хуана (Jensen Huang). Графический клон выступил с речью на презентации Nvidia.

Уже после презентации для клиентов и инвесторов компания рассказала, что 14 секунд вместо Дженсена Хуана говорил оцифрованный двойник.

Как оказалось, кухня, из которой генеральный директор NVIDIA вёл презентацию, тоже была создана с помощью компьютерной графики.

Как это было

Отличить, где настоящий Дженсен Хуан, а где его графический клон, тяжело. Практически никто не заметил подвоха, пока NVIDIA сама не рассказала о своём эксперименте.

Вот момент, в котором генеральный директор Nvidia исчезает и превращается в компьютерного персонажа:

Как создавали цифрового клона

Чтобы создать виртуального генерального директора, команда NVIDIA полностью отсканировали его лицо и тело и создали 3D-модель.

Затем разработчики научили искусственный интеллект имитировать жесты и мимику Дженсена Хуанга и немножко пошаманили с ИИ, чтобы сделать клона более реалистичным.

Зачем это нужно

Таким необычным образом NVIDIA привлекает внимания к своей платформы Omniverse для совместной работы в виртуальной среде и моделирования в реальном времени.

На днях компания сильно расширила возможности Omniverse.

Источник: VICE