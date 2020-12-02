Началась разработка порта Linux на компьютеры Apple с ARM-процессором M1

Началась разработка порта Linux на компьютеры Apple с ARM-процессором M1

Переход Apple на собственные ARM-процессоры очень сильно всколыхнул рынок. Разработчики приложений начали массово переписывать свои продукты под ещё одну платформу. Встал и вопрос запуска Windows 10 и Linux на новом железе. Последнюю уже начали портировать.

Популярный в определённых кругах разработчик Гектор Мартин опубликовал пост в Twitter. В нём он спросил у подписчиков, насколько те заинтересованы в портировании Linux на Apple M1. Для того, чтобы убедиться в серьёзности намерений пользователей, программист открыл Patreon-страницу, на которую и предложил подписаться всем тем, кто хотел бы пожертвовать деньги на новый проект.



Страница поддержки автора на Patreon

На момент написания материала, Мартину удалось собрать вокруг инициативы 733 патрона, которые в общей сложности платят ему более 4 тыс долларов в месяц. Учитывая, что именно эту сумму разработчик назвал комфортной для полного погружения в процесс переноса Linux на компьютеры Apple на базе чипа M1, портирование можно официально считать стартовавшим.

Напомним, что в своё время именно Гектор Мартин смог портировать Linux на самые популярные консоли. В том числе на Nintendo Switch, PlayStation 3 и 4.

Источник: Twitter

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