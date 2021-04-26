Пользователь потерял почти 2 миллиона рублей из-за блокировки его Apple-аккаунта

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Купленные в магазинах приложений товары — они принадлежат нам или мы их арендуем? На почве этого вопроса прямо сейчас разгорается серьёзный скандал вокруг Apple.

Как оказалось, компания удалила аккаунт пользователя, который потратил на приложения и видео почти 25 000 долларов (1,9 млн рублей). За это на Apple подали коллективный иск в суд.

Главным истцом выступает Мэтью Прайс — именно он, из-за решения яблочной корпорации о блокировке, потерял 24 590,05 доллара, потраченных в iTunes, App Store и внутри приложений. Также он заявил о потерянных 7,63 долларах, которые были на его счету.

Что интересно, это не единственное судебное разбирательство Apple по данной теме. С компанией также судится Дэвид Андино.

По его мнению, купертиновцы вводят пользователей в заблуждение, когда предлагают «купить» товар в онлайн-магазине. Ведь как только ИТ-гигант решит удалить аккаунт, то и доступ к контенту, привязанному к нему, также будет окончательно потерян.

Источник: Ars Technica