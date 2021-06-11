Пользователи Apple смогут использовать Face ID и Touch ID вместо пароля при регистрации на сайтах

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Apple продолжает проводить сессии для разработчиков в рамках WWDC 2021. На очередной такой сессии компания показала своё видение будущего, в котором пользователи будут лишены необходимости использовать пароли для входа на сайты.

В рамках презентации «Move Beyond Passwords», IT-гигант продемонстрировал свою новую технологию — Passkeys («Ключи доступа»). Её суть заключается в замене паролей на данные биометрии, собранные с помощью Face ID и Touch ID.

Как это работает?

Во время регистрации на сайте, пользователь должен будет заполнить поле с логином. Вместо ввода пароля, ему будет предложено воспользоваться либо Face ID, либо Touch ID, в зависимости от используемого устройства.

Неужели это будет работать на любом сайте?

Нет. В Apple заявили, что технология будет активна лишь на тех интернет-ресурсах, которые подключат её поддержку самостоятельно.

Как скоро Passkeys станет доступна?

Предварительная версия должна появиться уже до конца 2021 года. Но по умолчанию она будет отключена на устройствах Apple — включить новую функцию можно будет самостоятельно.

Полную сессию для разработчиков «Move Beyond Passwords» можно посмотреть ниже:

Источник: TNW