Пользователи Apple смогут использовать Face ID и Touch ID вместо пароля при регистрации на сайтах

Apple продолжает проводить сессии для разработчиков в рамках WWDC 2021. На очередной такой сессии компания показала своё видение будущего, в котором пользователи будут лишены необходимости использовать пароли для входа на сайты.
В рамках презентации «Move Beyond Passwords», IT-гигант продемонстрировал свою новую технологию — Passkeys («Ключи доступа»). Её суть заключается в замене паролей на данные биометрии, собранные с помощью Face ID и Touch ID.
Как это работает?
Во время регистрации на сайте, пользователь должен будет заполнить поле с логином. Вместо ввода пароля, ему будет предложено воспользоваться либо Face ID, либо Touch ID, в зависимости от используемого устройства.
Неужели это будет работать на любом сайте?
Нет. В Apple заявили, что технология будет активна лишь на тех интернет-ресурсах, которые подключат её поддержку самостоятельно.
Как скоро Passkeys станет доступна?
Предварительная версия должна появиться уже до конца 2021 года. Но по умолчанию она будет отключена на устройствах Apple — включить новую функцию можно будет самостоятельно.
Полную сессию для разработчиков «Move Beyond Passwords» можно посмотреть ниже:
Источник: TNW