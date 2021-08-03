Пользователи нашли способ воспользоваться техподдержкой в Facebook. Для этого нужен VR-шлем за 300$ 

Поделиться

Получить техподдержку в Facebook почти нереально

Плохая техподдержка в Facebook — не новость. У соцсети нет ни номера телефона, ни электронной почты, по которым можно связаться с живым сотрудником.

Особенно остро этот вопрос встаёт в экстренных ситуациях. Например, когда у пользователя крадут аккаунт и ставят на него двухфакторную аутентификацию.

Facebook в таких ситуациях предлагает обратиться на специальный сайт для восстановления учётной записи. Но пользователи жалуются, что он тоже плохо работает и редко помогает решить возникшую проблему.

Пресс-секретарь Facebook Габби Кертис признаётся, что это так: «Нам есть куда расти в этой области».

… но есть один способ за 300$

Пользователи Reddit всё-таки нашли решение. Оказалось, что Facebook гораздо охотнее поможет вам, если вы купите их VR-шлем Oculus Quest 2 за 299$.

На Reddit массово стали появляться истории о том, как после покупки устройства от Facebook удавалось решить проблему с восстановлением угнанного аккаунта.

Один из таких примеров — история Брэндона Шермана из Калифорнии. Он не смог получить помощи официальными способами и решил воспользоваться советом с Reddit — купить Oculus Quest 2.

Схема простая. Коробку с VR-шлемом можно даже не вскрывать — нужен лишь номер устройства. Шерман назвал его в техподдержке Oculus и в итоге решил проблему с Facebook.

Единственный способ получить любую техническую поддержку клиентов — это доказать, что вы на самом деле что-то купили у Facebook

Потом VR-шлем можно вернуть и получить за него деньги назад.

Лайфхак может не сработать

Если решите воспользоваться этим способом, будьте осторожнее. На Reddit также полно историй о том, что решить проблему в Facebook так и не удалось даже после покупки Oculus Quest 2.

Сейчас Facebook и вовсе временно приостановила продажи своих VR-шлемов из-за пенопластовой подкладки, которая вызывала раздражение.

Источник: NPR