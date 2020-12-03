Python Software Foundation попросила 60 000 долларов у сообщества

Так, например, некоммерческая организация Python Software Foundation (PFE) попросила всех неравнодушных помочь ей собрать 60 000 долларов на основные нужды. Таким образом PFE намерена смягчить для себя потерю дохода от PyCon 2020 и PyCon 2021.

На момент написания данного материала, 77 пользователей отправили в общей сумме 5 525 долларов. Учитывая, что до конца закрытия сбора средств осталось ещё 28 дней, кампания имеет все шансы стать успешной.

Отметим, что помочь организации можно двумя способами: купить какой-либо продукт/сервис, произведённый PFE или же отправить деньги напрямую. Для последнего варианта есть даже своя специальная ссылка.

Источник: Python Software Foundation