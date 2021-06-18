Релиз Rust 1.53.0 — долгожданный IntoIterator для массивов и множество других новых нововведений языка

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В официальном блоге языка Rust появилась запись о релизе свежей версии под номером 1.53.0. По словам самих разработчиков, в ней они решили сконцентрироваться на добавлении нескольких новых языковых функций и множества новых функций библиотеки.

IntoIterator для массивов

«Звездой» апдейта стала возможность перебора массивов по значению через цикл for :

for i in [1, 2, 3] { .. }

Ранее это работало лишь через конструкции вида &[1, 2, 3] или [1, 2, 3].iter( ).

Вместе с тем теперь Rust-разработчики могут передавать массивы методам, ожидающим T: IntoIterator :

let set = BTreeSet::from_iter([1, 2, 3]);

for (a, b) in some_iterator.chain([1]).zip([1, 2, 3]) { .. }

Unicode-идентификаторы

Теперь идентификаторы могут содержать символы, отличные от ascii. Например, можно использовать Unicode-символы, определённые в UAX # 31. Правда, есть и ограничение — эмодзи всё ещё запрещены.

Стабилизировали ряд API

В числе доработанных методов и трейтов оказались:

array::from_ref

array::from_mut

AtomicBool::fetch_update

AtomicPtr::fetch_update

BTreeSet::retain

BTreeMap::retain

BufReader::seek_relative

cmp::min_by

cmp::min_by_key

cmp::max_by

cmp::max_by_key

DebugStruct::finish_non_exhaustive

Duration::ZERO

Duration::MAX

Duration::is_zero

Duration::saturating_add

Duration::saturating_sub

Duration::saturating_mul

и множество других.