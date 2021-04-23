Сайт РЖД сломался после объявления Путиным непрерывных майских праздников

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Несколько часов назад Владимир Путин объявил период с 1 по 10 мая праздничными днями. Практически сразу после этого «упали» сайты Кремля, ТАСС и РЖД. Последний до сих пор не может оправиться от шока.

Так, при попытке зайти на официальную страницу Кремля, пользователи сталкивались с рядом проблем. Например, они видели ошибку 403, сообщает TJ:

То же самое происходило и при открытии сайта ТАСС.

Но хуже всего пережили объявление президента ресурсы РЖД. Так, помимо самого сайта, проблемы наблюдались и в мобильном приложении госкомпании. Об этом написало РИА Новости.

И если сайты Кремля и информационного агентства уже восстановились, то Российские железные дороги продолжает «штормить». Вот так, например, выглядит главная страница сайта компании:

Источник: TJ, РИА Новости