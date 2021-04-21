Сайты на Tilda «упали» из-за проблем с SSL-сертификатами

Интернет-пользователи столкнулись с недоступностью множества сайтов, созданных на Tilda. Как стало известно чуть позднее, причиной тому — проблемы с SSL-сертификатами.
Владельцы таких сайтов уже успели публично пожаловаться на работу платформы. По их словам, на многих проектах запущена онлайн-реклама, которая из-за проблем Tilda «сливается впустую».
В свою очередь представители сервиса заявили, что проблема не связана со сменой IP или иных изменений DNS. Она кроется в перебоях сервиса, предоставляющего адреса для подключения собственного домена.
Сайты возобновят работу и без смены IP, как только будут устранены неполадки на стороне сервиса, предоставляющего адреса.
Что мне сделать, чтобы мой сайт заработал?
Чтобы восстановить работу сайта, необходимо:
- Проверить текущий IP-адрес в DNS на стороне регистратора домена. Если указан
185.203.72.17, его необходимо заменить на
185.129.100.113.
- Если указан другой IP-адрес, его необходимо заменить на
185.129.100.112.
- Перейдите в Настройки сайта > SEO > HTTPS > выключите и включите https.
Для Казахстана и Беларуси: если домен вашего сайта в зоне .kz или .қаз, ip-адрес должен быть 77.220.207.191. Для доменов в зоне .by — 45.155.60.8.
Источник: Tilda Publishing