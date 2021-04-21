Сайты на Tilda «упали» из-за проблем с SSL-сертификатами

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Интернет-пользователи столкнулись с недоступностью множества сайтов, созданных на Tilda. Как стало известно чуть позднее, причиной тому — проблемы с SSL-сертификатами.

Владельцы таких сайтов уже успели публично пожаловаться на работу платформы. По их словам, на многих проектах запущена онлайн-реклама, которая из-за проблем Tilda «сливается впустую».

В свою очередь представители сервиса заявили, что проблема не связана со сменой IP или иных изменений DNS. Она кроется в перебоях сервиса, предоставляющего адреса для подключения собственного домена.

Сайты возобновят работу и без смены IP, как только будут устранены неполадки на стороне сервиса, предоставляющего адреса. Tilda Publishing

Что мне сделать, чтобы мой сайт заработал?

Чтобы восстановить работу сайта, необходимо:

Проверить текущий IP-адрес в DNS на стороне регистратора домена. Если указан 185.203.72.17 , его необходимо заменить на 185.129.100.113 . Если указан другой IP-адрес, его необходимо заменить на 185.129.100.112 . Перейдите в Настройки сайта > SEO > HTTPS > выключите и включите https.

Для Казахстана и Беларуси: если домен вашего сайта в зоне .kz или .қаз, ip-адрес должен быть 77.220.207.191. Для доменов в зоне .by — 45.155.60.8.

Источник: Tilda Publishing