Teleperformance заставляет удалённых сотрудников устанавливать дома камеры для контроля эффективности

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Teleperformance — одна из крупнейших компаний, которая занимается колл-центрами на аутсорсе. Её услугами пользуются Uber, Amazon, Apple.

В Teleperformance больше 380 000 сотрудников. Видеонаблюдение введут для 39 000 из них — столько работает в Колумбии.

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Teleperformance переводит своих удалённых сотрудников в Колумбии на особые условии. Им предлагают установить систему видеоконтроля, которая следит за эффективностью работника.

Видеонаблюдение за удалёнными сотрудниками

Сотрудникам, которые работают на дому, предлагают подписать контракт, который предполагает установку умных камер дома. Они будут следить за тем, чтобы сотрудники не отлынивали на работе.

Видео с камер будут анализировать алгоритмы распознавания объектов. Они будут следить, чтобы сотрудники не использовали смартфоны и даже не держали на столе бумагу — так компания борется с утечкой личной информации из колл-центров.

Контроль с помощью камер позволит менеджерам мониторить фактическое рабочее временем сотрудника и следить, чтобы рабочее место всегда было чистым.

Apple против такого подхода

Apple — один из клиентов Teleperformance — запретила компании использовать мониторинг за сотрудниками. Teleperformance отменила это решение для команд, которые работают с Apple.

Источник: NBC

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Почитайте, чем закончился мониторинг эффективности в прошлый раз: