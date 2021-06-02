Уязвимости в популярных антивирусниках позволили обойти защиту от хакеров-вымогателей

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Специалисты из Лондонского и Люксембургского университетов провели исследование защищённости популярных антивирусных приложений.

Многие из них оказались уязвимы перед атаками, направленными на обход защиты папок и отключение защиты ПО через имитацию щелчка мыши.

В результате, потенциальные жертвы могут столкнуться с ситуацией, когда хакеры отключат защиту их антивирусника (атака Ghost Control) или получат контроль над белым списком приложений (атака Cut-and-Mouse).

Так, получив доступ к приложению из белого списка, злоумышленники могут уничтожить файлы пользователя путём перезаписи. Работу этого метода исследователи показали на примере Paint — графическое приложение перезаписывает пользовательские файлы случайно сгенерированным изображением.

Также атака может быть использована для обхода защиты от вымогательских программ.

Эксперты проанализировали 29 антивирусных решения. В итоге 14 из них оказались уязвимы к Ghost Control. Куда хуже ситуация с атакой Cut-and-Mouse — перед ней бессильны оказались все 29 продуктов.

Источник: ACM Digital Library