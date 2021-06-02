Уязвимости в популярных антивирусниках позволили обойти защиту от хакеров-вымогателей

Специалисты из Лондонского и Люксембургского университетов провели исследование защищённости популярных антивирусных приложений.
Многие из них оказались уязвимы перед атаками, направленными на обход защиты папок и отключение защиты ПО через имитацию щелчка мыши.
В результате, потенциальные жертвы могут столкнуться с ситуацией, когда хакеры отключат защиту их антивирусника (атака Ghost Control) или получат контроль над белым списком приложений (атака Cut-and-Mouse).
Так, получив доступ к приложению из белого списка, злоумышленники могут уничтожить файлы пользователя путём перезаписи. Работу этого метода исследователи показали на примере Paint — графическое приложение перезаписывает пользовательские файлы случайно сгенерированным изображением.
Также атака может быть использована для обхода защиты от вымогательских программ.
Эксперты проанализировали 29 антивирусных решения. В итоге 14 из них оказались уязвимы к Ghost Control. Куда хуже ситуация с атакой Cut-and-Mouse — перед ней бессильны оказались все 29 продуктов.
Источник: ACM Digital Library