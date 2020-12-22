В открытый доступ «слили» данные более 270 тысяч пользователей криптокошелька Ledger

На популярном форуме для продажи ворованных данных Raidforum появилось интересное объявление. В нём некий пользователь заявил о бесплатной раздаче личных данных сотен тысяч владельцев криптокошелька Ledger, передаёт Bleeping Computer. В своём сообщении автор заявил, что он является лишь тем, кто опубликовал файлы в открытом доступе — никакого отношения непосредственно к взлому он не имеет.

Любой желающий мог скачать архив, в котором находилось два файла. Один из них содержит адреса электронной почты 1 075 382 человек. Второй файл содержит имена и почтовые адреса

Сегодня нас уведомили о сливе данных пользователей Ledger на Raidforum. Мы всё ещё проверяем, так ли это. Но первичная проверка говорит нам о том, что это и вправду часть нашей e-commerce базы данных за июнь 2020 года. Ledger

Напомним, что Ledger представляет из себя аппаратный кошелек для криптовалюты. Его используют для проведения различных операций с электронной валютой, таких как хранение, управление и т.д. В июле 2020 года компания призналась во взломе хакеров, результатом которого и является слив данных сотен тысяч её пользователей.

Источник: Bleeping Computer