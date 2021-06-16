В России хотят легализовать порно — верифицировать возраст планируют через Госуслуги

Поделиться

В сети появилась информация о свежем докладе Главного радиочастотного центра. В нём организация, входящая в состав Роскомнадзора, рассказала о международном опыте регулирования возрастных ограничений в интернете.

Благодаря докладу стало известно, что ведомство рассматривает возможность разделения порнографии на «не запрещенную законом» и «незаконную». Для верификации возраста пользователей было предложено использовать государственную систему идентификации граждан.

Да, речь идёт об ЕСИА — именно она используется для авторизации на Госуслугах.

Отметим, что «не запрещенную законом порнографию» предлагается определять следующим образом:

Материалы на любых носителях, представляемые в виде натуралистических изображений или описаний половых органов совершеннолетнего человека и/или полового сношения либо сопоставимого с половым сношением действия сексуального характера с участием совершеннолетних людей с их согласия, не отвечающие критериям незаконной порнографии.

Важно понимать, что часть порно-сайтов уже сейчас внедрили верификацию для российских пользователей. Так, PornHub не пускает на ресурс без подтверждения возраста через аккаунт во ВКонтакте.

Источник: Коммерсантъ