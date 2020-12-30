В России подписали закон о лишении свободы сроком до 2 лет за клевету в интернете

Владимир Путин подписал новый Федеральный закон, согласно которому будет усилено наказание за клевету в интернете, сообщает РИА Новости. Теперь нарушителям будет назначать штраф в размере до 1 млн рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

При этом будет и альтернатива, в случае соответствующего решения суда. Тогда осужденный должен будет оплатить штраф в размере дохода, получаемого им в течение года. Также нарушителя могут либо вынудить посещать обязательные работы (сроком до 240 часов), либо ходить на принудительные работы (сроком до двух лет), либо арестовать сроком до двух месяцев.

Отметим, что клеветой в нормативных актах называется «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию».

Источник: РИА Новости