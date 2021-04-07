Видео: студенты киношколы сняли короткометражки по сценариям искусственного интеллекта

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Два студента калифорнийской киношколы — Илай Вайс и Джейкоб Ваус — используют нейросеть GPT-3 для генерации небольших сценариев. А уже на их основе они снимают короткометражные фильмы.

Например, их последняя работа под названием «Свидание» рассказывает о достаточно странной паре. Во время ужина парень занимается гипнозом девушки, чтобы она смогла приручить своё внутреннее животное. Но когда они оба пробуждаются, то к ним приходит осознание того, что вокруг всё нереально. Также они понимают, что они на самом деле актёры, снимающиеся в фильме:

Т.к. разработчики из OpenAI всё ещё отказываются сделать GPT-3 общедоступным, Вайс и Ваус используют программу Shortly AI. Они дают ей завязку истории, которую инструмент самостоятельно развивает до чего-то более-менее законченного.

Мы не редактируем сценарии, но создаём несколько версий. Обычно мы пишем первую половину страницы сценария, а потом генерируем несколько страниц. Мы повторяем процедуру несколько раз и выбираем наиболее развлекательный сценарий. Джейкоб Ваус

Для публикации своих работ, студенты создали YouTube-канал Calamity AI. На нём, помимо короткометражек, они также выкладывают прочие работы с использованием GPT-3. Об одном из них мы рассказывали ранее.

Источник: TJ