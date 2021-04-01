ВКонтакте для iPad получил обновлённый дизайн впервые с 2015 года

Поделиться

Команда ВКонтакте питает особую «любовь» к приложению соцсети для iPad. Именно эта версия дольше всех переходила от скевоморфизма к современному минималистичному дизайну.

Теперь же компания вновь обновила внешний вид приложения — спустя 6 лет после предыдущего крупного изменения.

Одними из первых обновлённый ВКонтакте для планшетов Apple заметили редакторы vc.ru.

В свою очередь представители соцсети уточнили, что теперь мобильное приложение является универсальным и адаптируется под большой экран.

Помимо дизайнерских изменений, новое iPad-приложение позволяет «слушать музыку, звонить друзьям, смотреть клипы, истории и другие видео». Есть в нём и поддержка внешних клавиатур, а также голосовых сообщений.

Источник: vc.ru