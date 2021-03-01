Вслед за NVIDIA RTX 30XX и PlayStation 5: намечается первый в истории дефицит мобильных чипов

Сразу несколько производителей смартфонов, в том числе и Xiaomi, заявили о заметной нехватке мобильных чипов Qualcomm. Согласно данным источников, уже совсем скоро на мобильном рынке может повториться ситуация, возникшая в сегменте видеокарт и игровых консолей.

Так, инсайдеры из Тайваня сообщают об отсутствии на складах «мобильных однокристальных систем, микросхем управления питанием» и прочей необходимой для производства чипов продукции. Gizmochina пишет, что теперь время ожидания систем на чипе (SoC) от Qualcomm составляет более полугода.

Глава Xiaomi Лу Вейбинг заявил, что считает вполне реальным сохранение дефицита мобильных чипов и в 2022 году.

Напомним, что индустрия смартфонов впервые сталкивается с нехваткой SoC для устройств. Ранее с подобной проблемой приходилось мириться производителям видеокарт и игровых приставок. Так, несмотря на релиз ещё осенью 2020 года, в магазинах до сих пор практически невозможно купить PlayStation 5 и Xbox Series X, а также видеокарты NVIDIA линейки Ampere (RTX 3060, 3070 и т.д).

Источник: Gizmochina