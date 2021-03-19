Вышел первый релиз-кандидат Docker для компьютеров на чипе Apple M1

Вышел первый релиз-кандидат Docker для компьютеров на чипе Apple M1

Новости,
152
Конечно же не обошлось без определённых проблем.

На сайте Docker Docs появился пост о выпуске Docker Desktop RC 1 для компьютеров на базе ARM-чипа Apple M1. Правда, там же сообщается, что инструмент до сих пор работает с некоторыми ограничениями.

Достаточно много времени ушло у разработчиков на создание RC1-версии инструмента

О каких именно ограничениях идёт речь?

В первую очередь, пользователям будет необходимо установить Rosetta 2. Всё из-за того, что часть файлов всё ещё работают под Darwin/AMD64. Для этого достаточно запустить Терминал и вписать команду softwareupdate --install-rosetta

До сих пор не все образы доступны для архитектуры ARM64. Для запуска Intel-образов в режиме эмуляции можно использовать команду --platform linux/amd64

В нынешнем виде Docker Desktop несовместим с macOS Internet Sharing. При этом часть проблем, описанных выше, разработчики обещали исправить с ближайшими обновлениями. Больше подробностей о текущем релизе можно узнать на сайте проекта.

Источник: Docker Docs

Java разработчик
По итогам собеседования
Москва, Новосибирск, Екатеринбург, Полная занятость
Системный администратор Linux
По итогам собеседования
Москва, Полная занятость
PHP-разработчик
От 100 000 до 200 000 ₽
Калининград, Полная занятость
Middle и Senior Python developer в проект Clutch
От 900 до 3300 $
Бишкек, Полная занятость
Удалённый разработчик С++
От 60 000 до 113 000 ₽
Удалённо, Полная занятость
Все вакансии
Разместить вакансию