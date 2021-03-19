Вышел первый релиз-кандидат Docker для компьютеров на чипе Apple M1

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На сайте Docker Docs появился пост о выпуске Docker Desktop RC 1 для компьютеров на базе ARM-чипа Apple M1. Правда, там же сообщается, что инструмент до сих пор работает с некоторыми ограничениями.

О каких именно ограничениях идёт речь?

В первую очередь, пользователям будет необходимо установить Rosetta 2. Всё из-за того, что часть файлов всё ещё работают под Darwin/AMD64. Для этого достаточно запустить Терминал и вписать команду softwareupdate --install-rosetta

До сих пор не все образы доступны для архитектуры ARM64. Для запуска Intel-образов в режиме эмуляции можно использовать команду --platform linux/amd64

В нынешнем виде Docker Desktop несовместим с macOS Internet Sharing. При этом часть проблем, описанных выше, разработчики обещали исправить с ближайшими обновлениями. Больше подробностей о текущем релизе можно узнать на сайте проекта.

Источник: Docker Docs