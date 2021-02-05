Вышла Homebrew 3.0.0 для macOS и Linux с поддержкой Apple Silicon

На официальном сайте Homebrew появилась свежая запись главы проекта Майка Маккуйэда. В ней он рассказал о выходе третьей номерной версии утилиты и перечислил нововведения, которые принесло обновление.
Главные изменения и отличия от версии 2.7.0
- Официальная поддержка ARM-чипов Apple Silicon для установок в /opt/homebrew. Пока что пакетный менеджер поддерживает бутылки не для всех пакетов, но команда над этим работает.
- Блоки
brew bottleи
bottle doиспользуют новый формат синтаксиса. Команда
brew style --fixформатирует формулы под новый стандарт.
- Новая переменная среды
HOMEBREW_BOOTSNAPпозволяет использовать Ruby-библиотеку Bootsnap для ускорения повторных вызовов brew.
- Различные методы были устарели, были отключены или вовсе удалены.
Bash, fish и zsh completion генерируются автоматически из CLI::Parser DSL. Это должно обеспечить сохранение их актуальности.
brew updateлучше обрабатывает переименования upstream branch (например с
masterна
main).
- Появилась новая команда
brew completions.
На данный момент поддержка Apple Silicon всё ещё остаётся не полной. Но разработчики открыты к помощи сообщества.
С полным списком изменений с ссылкой на обсуждения тех или иных нововведений на GitHub-странице проекта можно ознакомиться в оригинальном посте.
Источник: Homebrew