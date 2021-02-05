Вышла Homebrew 3.0.0 для macOS и Linux с поддержкой Apple Silicon

На официальном сайте Homebrew появилась свежая запись главы проекта Майка Маккуйэда. В ней он рассказал о выходе третьей номерной версии утилиты и перечислил нововведения, которые принесло обновление.

Главные изменения и отличия от версии 2.7.0

Официальная поддержка ARM-чипов Apple Silicon для установок в /opt/homebrew . Пока что пакетный менеджер поддерживает бутылки не для всех пакетов, но команда над этим работает.

. Пока что пакетный менеджер поддерживает бутылки не для всех пакетов, но команда над этим работает. Блоки brew bottle и bottle do используют новый формат синтаксиса. Команда brew style --fix форматирует формулы под новый стандарт.

и используют новый формат синтаксиса. Команда форматирует формулы под новый стандарт. Новая переменная среды HOMEBREW_BOOTSNAP позволяет использовать Ruby-библиотеку Bootsnap для ускорения повторных вызовов brew.

позволяет использовать Ruby-библиотеку для ускорения повторных вызовов brew. Различные методы были устарели, были отключены или вовсе удалены.



Bash, fish и zsh completion генерируются автоматически из CLI::Parser DSL . Это должно обеспечить сохранение их актуальности.

Bash, и completion генерируются автоматически из . Это должно обеспечить сохранение их актуальности. brew update лучше обрабатывает переименования upstream branch (например с master на main ).

лучше обрабатывает переименования (например с на ). Появилась новая команда brew completions .

На данный момент поддержка Apple Silicon всё ещё остаётся не полной. Но разработчики открыты к помощи сообщества.

С полным списком изменений с ссылкой на обсуждения тех или иных нововведений на GitHub-странице проекта можно ознакомиться в оригинальном посте.

Источник: Homebrew