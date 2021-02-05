Вышла Homebrew 3.0.0 для macOS и Linux с поддержкой Apple Silicon

Вышла Homebrew 3.0.0 для macOS и Linux с поддержкой Apple Silicon

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Также в новой версии появилось немало новых команд и были удалены устаревшие методы.

На официальном сайте Homebrew появилась свежая запись главы проекта Майка Маккуйэда. В ней он рассказал о выходе третьей номерной версии утилиты и перечислил нововведения, которые принесло обновление.

Главные изменения и отличия от версии 2.7.0

  • Официальная поддержка ARM-чипов Apple Silicon для установок в /opt/homebrew. Пока что пакетный менеджер поддерживает бутылки не для всех пакетов, но команда над этим работает. 
  • Блоки brew bottle и bottle do используют новый формат синтаксиса. Команда brew style --fix форматирует формулы под новый стандарт.
  • Новая переменная среды HOMEBREW_BOOTSNAP позволяет использовать Ruby-библиотеку Bootsnap для ускорения повторных вызовов brew.
  • Различные методы были устарели, были отключены или вовсе удалены.

  • Bash, fish и zsh completion генерируются автоматически из CLI::Parser DSL. Это должно обеспечить сохранение их актуальности.
  • brew update лучше обрабатывает переименования upstream branch (например с master на main).
  • Появилась новая команда brew completions.

На данный момент поддержка Apple Silicon всё ещё остаётся не полной. Но разработчики открыты к помощи сообщества.

С полным списком изменений с ссылкой на обсуждения тех или иных нововведений на GitHub-странице проекта можно ознакомиться в оригинальном посте.

Источник: Homebrew