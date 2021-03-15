Два россиянина потребовали 1 миллион долларов от Apple за «взлом» Face ID

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В Екатеринбурге двое мужчин, очень похожих друг на друга внешне, сумели обойти защиту Face ID в iPad Pro. Вспомнив, что за такое Apple обещала вознаграждение в 1 млн долларов (73,1 млн рублей), Даниила и Никита решили добиться этой суммы, пишет Mash.

Обошли они систему безопасности Face ID спонтанно. Даниил взял планшет у своего друга Никиты и уже хотел было попросить у него пароль для входа в устройство. Но прежде, чем он успел это сделать, iPad сам разблокировался, дав парню полный доступ к себе.

В итоге мужчины решили обратиться в службу поддержки Apple. Через неё они пытались узнать, как они могут получить награду. Но вместо неё им предложили перенастроить (откалибровать) Face ID, чтобы избежать подобной проблемы в будущем.

Изначально шестизначную сумму в 2019 году пообещал глава Apple по инженерной безопасности Иван Крстич. Тогда он заявил, что любой, кто найдёт уязвимость в Face ID, может рассчитывать на денежную награду от компании.

Источник: Mash