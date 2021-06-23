Linux Foundation объединилась с Microsoft для создания Open Voice Network — организации для формирования стандартов в сфере голосовых технологий

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В последние годы технологии голосового управления набирают обороты. Среди массового пользователя всё началось с появления Siri в iPhone 4S. Сейчас же у каждой системы есть свой вариант голосового помощника.

Из-за роста популярности технологии, крупнейшие организации и компании, такие как Linux Foundation, Target, Microsoft и Veritone объединились для создания Open Voice Network. В рамках этой организации специалисты займутся созданием и распространением общих стандартов в голосовых технологиях, сообщает ZDNet.

Ожидается, что голос станет основным интерфейсом в цифровом мире, соединяя пользователей с миллиардами сайтов, умными окружениями и ИИ-ботами. Уже сейчас он всё чаще используется не только в «умных» колонках, но и находит применение в автомобилях, смартфонах и домашних электронных устройствах всех типов. Майк Долан , старший вице-президент Linux Foundation

Сообщается, что Open Voice Network займётся продвижением открытых стандартов, в том числе в сфере голосовых помощников на базе ИИ-разработок.

Вместе с тем организация предоставит рекомендации по защите конфиденциальности пользователей, а также безопасности их данных. Также планируется обеспечить совместимость голосовых помощников, созданных на базе разных платформ.

Источник: ZDNet