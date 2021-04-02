Microsoft запустит производство холодильников в дизайне Xbox Series X

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Накануне в Twitter прошло голосование. Его результаты должны были определить, стоит ли Microsoft заниматься выпуском и продажей миниатюрных холодильников в стиле Xbox Series X. В итоге, пользователи решили, что да, стоит.

Первыми новинку получат «друзья компании из Skittles». Именно с ними Xbox начала своеобразный спор, продолжившийся в виде голосования. В дальнейшем редмондская компания запустит полномасштабное производство и выпуск устройства для всех желающих.

На данный момент нет точной информации, сколько будет стоит холодильник. Также нет сведений и о сроках запуска устройства в продажу.

При этом важно понимать, что компания уже выпускала холодильник в рамках рекламной кампании нового поколения консолей. Тогда девайс достался рэперу Снуп Доггу и YouTube-блогерше iJustine.

Источник: IGN