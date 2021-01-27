Plex запускает стриминговый сервис с ретро-играми Atari

Компания Plex представила новое направление — потоковую передачу игр. В отличие от других стриминговых сервисов, Plex Arcade ориентирована на ретро-проекты. Чтобы добавить библиотеку игр, компания заключила лицензионный договор с Atari. Сервис поддерживает игровые контроллеры, подключаемые через Bluetooth и USB. Для получения наилучшего опыта Plex советует использовать Dualshock 4 или Xbox One Controller.

Игровой сервис Plex создан с помощью нового партнёра Parsec и его технологии потоковой передачи с низкой задержкой. Компания долгое время отказывалась от идеи добавления игр, но в 2020 году решила всё-таки запустить стриминговый сервис из-за личного интереса команды и необходимости отвлечься. К тому же технология, делающая его доступным, была уже построена на 95 %.

К сожалению для пользователей, из-за партнёрских и лицензионных сборов Plex Arcade не станет бесплатным дополнением. Действующие подписчики Plex Pass могут приобрести доступ к игровой платформе за 2,99 доллара в месяц. Для тех, у кого нет подписки, стоимость составит 4,99 доллара в месяц. Также предусмотрен бесплатный тестовый доступ на 7 дней.

Источник: TechCrunch