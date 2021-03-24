Половина опрошенных россиян заявили о выгорании на работе

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Исследование телемедицинского сервиса «Доктор рядом» показало, что каждый второй россиянин находится в состоянии эмоционального выгорания после событий 2020 года. Опрос был проведён в начале марта этого года с помощью чат-бота компании. В нём приняли участие 2500 мужчин и женщин из всех федеральных округов России.

Респондентам предложили пройти тест, который оценивал уровень стресса более чем по 10 параметрам по различным шкалам. Для определения степени эмоционального выгорания специалисты использовали методику доктора психологических наук, профессора Виктора Бойко, который выделяет три фазы:

Напряжение — человек чувствует чрезмерную усталость. Резистенция — сильный эмоциональный упадок, из-за которого проявляются защитные реакции: отстранённость, безразличие, нежелание общаться с коллегами. Истощение — ухудшение физического самочувствия, выполнение работы на автомате, ощущение опустошения и развитие циничного отношения к коллегам.

Исследование показало, что постоянное напряжение испытывают 50 % опрошенных работников. 62 % отметили эмоциональный упадок, 47 % — истощение. Другие результаты:

48 % респондентов из-за переутомления стали эмоционально бесчувственными и ощущают опустошение при выполнении задач.

45 % испытывают отчуждение по отношению к коллегам.

Почти каждый третий (31 %) пожаловался на ухудшение физического состояния, головную боль, проблемы с давлением и сном.

Каждый четвёртый ощущает безвыходность ситуации и думает о смене профессии.

При этом 80 % респондентов в разной степени довольны собой как профессионалами. 58 % опрошенных оценили уровень стресса на работе как средний, 37 % — как низкий и только 5 % — как высокий.

На средний и высокий уровень стресса чаще других жаловались сотрудники креативной индустрии, страховой отрасли, сферы здравоохранения, сотрудники банков, медиа и гостиничной отрасли. О низком уровне стресса сообщали в основном работники промышленности, строительной и машиностроительной отраслей.

А вы как себя чувствуете? Отлично, работаю в удовольствие!

Потихоньку выгораю

Сгорел

Источник: РБК