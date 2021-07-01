Сбербанк сделал российский аналог LinkedIn. Там уже можно зарегистрироваться

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Сбербанк создал соцсеть «Инсайдер» для поиска работы и поддержания деловых связей.

Сбербанка утверждает, что это первый российский проект подобного рода. Но это, мягко говоря, не так. Павел Дуров в июне 2008 года запустил социальную сеть «Вштате» — тоже для деловых контактов. А до 2016 года в России была доступна соцсеть LinkedIn с аналогичными функциями.

Сейчас LinkedIn в России заблокирован, поэтому у «Инсайдера» действительно нет конкурентов.

Что умеет

«Инсайдер» позволяет пользователям создавать рабочие профили в качестве виртуальной визитной карточки. Её можно отправить в мессенджер или другую соцсеть.

Ещё в новой соцсети есть новостная лента.

В ней будут высвечиваться «инсайды» других пользователей — объявления о поиске работодателя или сотрудника.

Как зарегистрироваться

Сейчас «Инсайдер» существует только в качестве приложения для Android и iOS. Веб-версии у соцсети пока нет.

Зарегистрироваться в приложении можно с помощью привязки своего профиля из «Вконтакте» или с сайта «Работа.ру». Или через номер телефона — так удобнее.

Источник: cnews