Twitter бесплатно раздаёт 140 NFT. Как их получить

Twitter бесплатно раздаёт 140 NFT. Как их получить

Новости, 12

Twitter заявил, что разыграет 140

невзаимозаменяемых токенов (NFT) среди тех, кто отправит реплай на их твит. 

Как получить?

Просто ответьте на этот твит. Условия простые, поэтому и получить эти токены шансы маленькие. 

Зачем они мне?

Это уникальные токены, каждый который по-своему связан с Twitter. Где-то изображён первый логотип Twitter, где-то — тамагочи с твитом основателя компании Джека Дорси. Для фанатов соцсети — огонь. 

Невзаимозаменяемые токены сейчас горячая тема. С начала года в одном только Twitter написали 29 миллионов твитов о NFT. Так что токен можно будет выгодно продать.

Почему 140?

140 — это количество символов, которые вмещается в один твит, визитная карточка Twitter. Токены выпустили в семь серий по 20 NFT. 

Источник: TheNextWeb