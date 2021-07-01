Twitter бесплатно раздаёт 140 NFT. Как их получить

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Twitter заявил, что разыграет 140

невзаимозаменяемых токенов (NFT) среди тех, кто отправит реплай на их твит.

140 free NFTs for 140 of you, besties pic.twitter.com/0Pm0tNhIRg — Twitter (@Twitter) June 30, 2021

Как получить?

Просто ответьте на этот твит. Условия простые, поэтому и получить эти токены шансы маленькие.

Зачем они мне?

Это уникальные токены, каждый который по-своему связан с Twitter. Где-то изображён первый логотип Twitter, где-то — тамагочи с твитом основателя компании Джека Дорси. Для фанатов соцсети — огонь.

Невзаимозаменяемые токены сейчас горячая тема. С начала года в одном только Twitter написали 29 миллионов твитов о NFT. Так что токен можно будет выгодно продать.

Почему 140?

140 — это количество символов, которые вмещается в один твит, визитная карточка Twitter. Токены выпустили в семь серий по 20 NFT.

Источник: TheNextWeb