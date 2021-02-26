YouTube снова упал: жалобы пользователей поступают до сих пор

Пользователи YouTube столкнулись с проблемами в работе сервиса. При попытке открыть страницы каналов они видели сообщение об ошибке сервера 429 или белый экран.

На сайте Downdetector на пике было зарегистрировано более 8000 жалоб на работу YouTube. В основном пользователи сообщают о проблемах с просмотром видео и работой сайта.

В ответ на массовые жалобы служба поддержки Google пояснила, что команда уже работает над исправлением этой проблемы. Однако отчёты о сбоях продолжают поступать, хоть их количество и значительно снизилось.

Источник: Downdetector.com