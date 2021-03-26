Исследования «Работа.ру»: 23 % опрошенных поменяли профессию за последний год, 75 % хотят дальше работать на удалёнке

Поделиться

Сервис «Работа.ру» поделился результатами исследования, проведённого в марте 2021 года среди россиян старше 18 лет. У респондентов узнавали, меняли ли они профессию за последний год. 23 % ответили на этот вопрос утвердительно.

В лидерах по переходам — сферы производства и промышленности, строительства, транспорта, ресторанов, ретейла. В IT в основном переходили из банковской индустрии (2 %) и образования (6 %).

Ранее сервис «Работа.ру» опубликовал результаты другого исследования, которое касалось дистанционного режима работы. Так, за последний год 27 % респондентов хотя бы временно работали на удалёнке. Но к марту 2021 года большинство сотрудников вернулись в офисы. При этом 5 % опрошенных остаются дома уже целый год, с марта 2020 года, ещё 15 % совмещают дистанционную работу с посещением офиса, а 55 % вернулись к обычному режиму.

Интересно, что 75 % респондентов хотели бы и дальше использовать формат удалённой работы. За полностью дистанционную работу высказались 38 %, за комбинированный режим — 37 %. Четверть опрошенных не хотела бы возвращаться к удалёнке.

Источник: РБК