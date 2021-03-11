Не сдавших биометрию россиян лишат доступа к части Госуслуг

Российское правительство недовольно темпами сбора биометрических данных граждан. Как выяснил Коммерсантъ, ускорить процесс планируется очень просто. Россиян, которые не сдали биометрию, лишат доступа к части Госуслуг. Данный метод является частью «административных мер», к которым намерено прибегнуть Минцифры.

Также ускорить сбор необходимых данных планируется через подключение к процессу не только банков, но и МФЦ, а также специального приложения. Оно разрабатывается специалистами Ростелекома — официального оператора реестра Единой биометрической системы (ЕБС).

По планам российского правительства, в период с 2021 по 2023 годы число записей в ЕБС должно увеличиться с 164 тыс до 70 млн. При этом власти всячески настаивают на удобстве системы для самих граждан.

Но часть экспертов считает небезопасным массовое внедрение технологии.

Увеличение числа слепков в ЕБС может быть нужно властям для слежки за гражданами. Артем Козлюк , Сооснователь Центра цифровых прав

По мнению Козлюка, объединение данных из ЕБС со съёмками городских камер видеонаблюдения может привести к тотальной слежке за передвижением граждан. Такие данные особенно интересны для криминальных структур.

Источник: Коммерсантъ